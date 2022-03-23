Muğla İl Sağlık Müdürü görevden alındı

MUĞLA İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, doktor ve askerin hastanedeki tartışmasından sonra görevden alındı. Yerine Dr. Ali Burak Mülayim atandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Hastanede görevli olan doktorlarından Tahir Tarımer, Uzman Çavuş Ali Aladağlı ile yaşadığı sözlü tartışmanın ardından kendisini darp ettiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.

GÖRÜNTÜLER OLAYI AYDINLATTI

GÜVENLİK kamerası kayıtları incelendikten sonra, durumun Tarımer'in şikayet dilekçesinde verdiği bilgilerden çok farklı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, Dr. Tarımer'in darp edilmediği aksine kendisinin Uzman Çavuş Aladağlı'yı darp ettiği görüldü. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Tarımer ve hastane yönetimi için soruşturma başlatıldı. İncelemelerin ardından İl Sağlık Müdürü İskender Gencer dün görevden alındı.

Gencer'in yerine Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Ali Burak Mülayim atandı.

■ ADEM ÜLKER