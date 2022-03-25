Bodrum’da deniz çekildi! 3 bin 500 yıllık tarih meydana çıktı

Bu yol 15 gün açık kalıp, sonra yeniden deniz sularının altında kalıyor" diye konuştu.

İşletmeci Halil Yılmaz ise "1 hafta önce su seviyesi daha alçaktı. Adaya geçiliyordu. Bu aylarda su çekilince yol meydana çıkıyor. 8-9 yıl önce burada kazı çalışmaları yapıldı. Tarihi eser çıktı. İnsanlar da buraya çok ilgi gösteriyor" dedi.