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Haberler Muğla Çuvallar dolusu şüphe!

Çuvallar dolusu şüphe!

BODRUM Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yönelik operasyonda onlarca çuval belgeye el konuldu. Verilerin incelenmesinin ardından usulsüzlük tespit edilmesi halinde gözaltıların olabileceği ifade edildi

25.3.2022

Çuvallar dolusu şüphe!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi'ne ait İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin önceki akşam saatlerinde başlattığı ve yaklaşık 9 saat süren operasyon dün sabaha karşı sona erdi.

Operasyonda onlarca çuval dosya ile bilgisayar verilerine el konuldu. Toplanan bilgi ve belgeler ile dijital materyaller, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dosya ve bilgisayar verilerinin incelenmesinin ardından usulsüzlük tespit edilirse gözaltıların olabileceği öğrenildi.

DİLEKÇEDE ÇOK SAYIDA İDDİA VAR
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışan ve 10 gün önce Başkan Ahmet Aras tarafından görevinden uzaklaştırılan Oktay Kaya, önceki gün savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Polisin operasyonu da bu dilekçeyle başladı.

Şikayet dilekçesinde Kaya, Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlüklerine ilişkin birçok iddiaya yer verdi. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, "Gönül rahatlığı içinde, herhangi bir olumsuzluk olmadığına inanıyorum. İmar Müdürlüğü'ndeki bilgisayar verileri ve dosyalar incelendiğinde de gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

ADEM ÜLKER

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