Kuş cehennemi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'nde yer alan ve yıllardır çalışmayan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık su arıtma tesisinden arıtılmadan Mazı Çayı'na karışan kirli sular, kuş cenneti Tuzla Sulak Alanı'na akarak çevre felaketine yol açıyor. Tuzla Sulak Alanı ve Bodrum'da yaşanan çevre felaketi ile ilgili AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, CHP'li Muğla Büyükşehir ve Bodrum belediyelerine seslendi.

"SAMİMİYSENİZ GÖRELİM"

Arıtılmadan akan pis suyun, flamingo cenneti Tuzla'daki alana gittiğini söyleyen Gökmen, "Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir süredir sosyal medya hesaplarından Tuzla Kuş Cenneti civarına yapılacak yatırımla ilgili paylaşım yapıp, bu inşaatın kuş cennetine büyük zarar vereceğini iddia ediyordu. Tuzla lagünü, kuş cenneti için günlerdir mangalda kül bırakmıyorsunuz. Bu konuda madem bu kadar hassassınız, o halde neden aynı lagüne Mazı çayı aracılığıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıldır her gün tonlarca atık suyun arıtılmadan bırakılmasına ses çıkarmıyorsunuz? Ama samimiyseniz bu rezillik için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne de iki çift laf edin de görelim ne kadar doğaseversiniz, ne kadar samimisiniz. Bekliyoruz" dedi.

FERDİ YAVUZ