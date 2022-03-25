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Haberler Muğla Tedavi parası toplanan Defne Dubai’ye uçacak

Tedavi parası toplanan Defne Dubai’ye uçacak

25.3.2022

Tedavi parası toplanan Defne Dubai’ye uçacak
MUĞLA Datça'da yaşayan, İzmirli Işıkdere ailesinin SMA hastası 3.5 yaşındaki kızları Defne için geçen yıl başlatılan yardım kampanyasında tedavisi için gereken 1 milyon 821 bin 887 dolar toplandı. Minik Defne, tedavisi için ailesiyle 30 Mart'ta Dubai'ye gidecek. İzmir'de oto yedek parça satışı yapan Murat (36) ile Fatma Öznur Işıkdere'nin (28) 2 çocuğundan, SMA'lı Defne Işıkdere için 7 Haziran'da, İzmir Valiliği'nden alınan izinle yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya öncülük eden Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, "Çocuklar bile harçlıklarıyla destek verdi. Defne bebek, şarkı söylemeyi çok sevdiği için her biri 50 TL değerinde sembolik nota toplamaya başladık. Yardımlarla ulaştığımız nota sayısı 540 bin adeti buldu" dedi. ■ FERDİ YAVUZ
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