Bodrum’daki imar operasyonu adım adım gelmiş

Muğla'da Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne operasyonu yapılmasına sebep olan eski çalışan Oktay Kaya'nın, Belediye Başkanı Ahmet Aras'a usulsüzlüklerle ilgili mektup yazdığı, hiçbir işlem yapılmayınca da savcılığa başvurduğu ortaya çıktı. Kaya'nın iddialarında, Türkbükü'nde, Dereköy'de, Gündoğan'da, Akyarlar'daki birçok projede personele baskı yaptırılarak ruhsatların verildiği ve yapılan imar usulsüzlükleri yer alıyor.

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KOM ekipleri, iddialarda adı geçen 7 projenin ruhsatını aldı. Öte yandan, 6-7 aydır İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde teknik takip yapıldığı, Kaya'nın dışında birçok kişinin CİMER'e başvurduğu, bazı ihbarları da Muğla Valiliği'nin araştırdığı öğrenildi. 2020'de çıkan yönetmelik ve genelgeyle turizm tesis alanlarında kat irtifakı kurulması önlense de İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün birçok projede bunu uygulamadığı öne sürülüyor. Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'nın imar müdürlüğü dışında bir ekibi olduğu, kendisine gelen dosyaları önce danışmanlık yaptırdığı yeğenine gönderdiği, onun aracılığıyla mimar, haritacı devreye sokulduğu, işaret edilen kişilere iş yaptırılmadan ruhsatların çıkmadığı iddia ediliyor.

■ ADEM ÜLKER