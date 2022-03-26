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Haberler Muğla Ev yangınında bir kişi öldü

Ev yangınında bir kişi öldü

26.3.2022

Ev yangınında bir kişi öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsalında Doğanköy Mahallesi'nde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Alınan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tek katlı üstü ahşap çatılı evde çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Alevler söndürülürken, evde kiracı olarak oturan 49 yaşındaki Özgül Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak Jandarma ekipleri soruşturma başlatılırken, yangında yaşamını yitiren Özdemir'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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