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Haberler Muğla Muğla'da hava sıcaklığı 25 dereceyi buldu! Sahiller doldu taştı

Muğla'da hava sıcaklığı 25 dereceyi buldu! Sahiller doldu taştı

Hava sıcaklığı Ege'de hissedilir derecede artmaya başladı. Gözde turizm beldesi Muğla'da da hava sıcaklığı 25 dereceyi bulunca sahiller doldu. Bazıları kumsalda oturup güneşlenirken kimileri de çocuklarıyla sahilde oyunlar oynayıp denize girdi.

AA

26.03.2022, 15:31

Muğla’da hava sıcaklığı 25 dereceyi buldu! Sahiller doldu taştı

Havanın 25, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde kent sakinleri ve turistler Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası ve Torba sahilleri başta olmak üzere kıyı kesimlerinde zaman geçirdi.

Muğla’da hava sıcaklığı 25 dereceyi buldu! Sahiller doldu taştı

Bazıları kumsalda oturup güneşlenirken kimileri de çocuklarıyla sahilde oyunlar oynayıp denize girdi. Ayrıca çay bahçeleri ve parklarda yoğunluk oluştu. Güzel havayı fırsat bilen optimist sporcuları da Paşatarlası sahilinde antrenman yaptı.

Muğla’da hava sıcaklığı 25 dereceyi buldu! Sahiller doldu taştı

Sıcak havada denize giren Emre Arslan çok keyif aldığını belirterek "Su çok iyiydi. Sezon yavaş yavaş başladı. Ocakta deniz sezonunu açmıştım. Bugün bir daha girdim. Bodrum'da hava gerçekten çok başka. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Muğla’da hava sıcaklığı 25 dereceyi buldu! Sahiller doldu taştı

MARMARİS

Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü Marmaris'te de insanlar sahillerde vakit geçirerek sıcak havanın keyfini yaşadı.

Güneşli havayı fırsat bilenler Uzunyalı, Yat Limanı ve Atatürk Caddesi boyunca yürüyüş yaptı, plajlarda çocuklarıyla vakit geçirdi.

Muğla’da hava sıcaklığı 25 dereceyi buldu! Sahiller doldu taştı

Uzunyalı Sahili ve İçmeler Plajı'nda çok sayıda kişi kafelerde dinlenirken bazıları da getirdikleri portatif sandalyelerle plajda oturdu, balık tuttu. Bazı kişiler de denizde bir süre yüzdü.

Muğla’da hava sıcaklığı 25 dereceyi buldu! Sahiller doldu taştı

Ula ilçesinde ise "sakin kent" olarak bilinen Akyaka Mahallesi'nde insanlar, sahil kenarlarında güneşin keyfini yaşadı. Akyaka sahil bandında bazı aileler çocukları vakit geçirdi, bazıları bisiklet turu yaptı.

Muğla’da hava sıcaklığı 25 dereceyi buldu! Sahiller doldu taştı

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

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