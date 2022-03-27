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Haberler Muğla FETÖ'cüler kaçma hazırlığındayken yakalandı

FETÖ'cüler kaçma hazırlığındayken yakalandı

Son dakika... Muğla Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü iki kişi, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.K. ve M.İ, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA

27.03.2022, 14:19

FETÖ’cüler kaçma hazırlığındayken yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan A.K. (52) ile M.İ'nin (46) ilçede oldukları bilgisi üzerine harekete geçti.

Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları tespit edilen hükümlüler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen A.K. ve M.İ, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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