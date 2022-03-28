Datçalı hayırseverler Defne için toplandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, İzmirli Işıkdere ailesinin bir tür kas hastalığı olan SMA'yla (Spinal Musküler Atrofi) mücadele eden 3 buçuk yaşındaki kızları Defne'nin tedavisi için, 9 ay önce başlatılan yardım kampanyasının tamamlanması coşkuyla kutlandı. İzmir Valiliği'nin izni ile başlatılan yardım kampanyasının, Datça Engelim Olmayın Derneği öncülüğünde tüm yurt genelinde yaygınlaştırılması ile tedavi için gereken 1 milyon 821 bin 887 ABD dolarının toplanması üzerine, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Datçalılar, küçük Defne'ye verdikleri söz gereği göbek atıp eğlendi. Murat-Fatma Öznur Işıkdere çiftinin iki çocuğundan biri olan Defne'nin, tedavi için 30 Mart'ta Dubai'ye gideceği belirtildi.

■ FERDİ YAVUZ