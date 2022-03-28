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Haberler Muğla Datçalı hayırseverler Defne için toplandı

Datçalı hayırseverler Defne için toplandı

28.3.2022

Datçalı hayırseverler Defne için toplandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, İzmirli Işıkdere ailesinin bir tür kas hastalığı olan SMA'yla (Spinal Musküler Atrofi) mücadele eden 3 buçuk yaşındaki kızları Defne'nin tedavisi için, 9 ay önce başlatılan yardım kampanyasının tamamlanması coşkuyla kutlandı. İzmir Valiliği'nin izni ile başlatılan yardım kampanyasının, Datça Engelim Olmayın Derneği öncülüğünde tüm yurt genelinde yaygınlaştırılması ile tedavi için gereken 1 milyon 821 bin 887 ABD dolarının toplanması üzerine, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Datçalılar, küçük Defne'ye verdikleri söz gereği göbek atıp eğlendi. Murat-Fatma Öznur Işıkdere çiftinin iki çocuğundan biri olan Defne'nin, tedavi için 30 Mart'ta Dubai'ye gideceği belirtildi.

■ FERDİ YAVUZ

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