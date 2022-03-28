İngilizlere pastalı çiçekli karşılama

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, Milas- Bodrum Havalimanı'na 2 yıl aradan sonra ilk dış uçuş, İngiltere'nin Bristol kentinden yapıldı. Bodrum'a inen uçak su takıyla, 180 yolcu ise halk oyunları ve çiçeklerle karşılandı. İngiliz yolcular için karşılama pastası da kesilirken, TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla iş birliği içindeyiz" dedi.

■ ADEM ÜLKER