Marmaris’te 500 fidan daha toprakla buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının ardından fidan dikme seferberliği devam ederken, ilçe bu kez Denizli'den gelen anaokulu öğrencileri ve velilerini ağırladı. Konuklar, 500 fidanı toprakla buluştu. Sabah saatlerinde Denizli'den yola çıkan iki anaokulunun öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi İçmeler Mahallesi'nde yangından sonra temizlenen bölgede fidan dikimi gerçekleştirdi. Miniklere Marmaris Belediyesi ve Marmaris Orman İşletme yetkilileri de eşlik ederken, fidanların Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği'ne, İstanbul'daki bir üniversite tarafından bağışlandığı öğrenildi.

■ ADEM ÜLKER