  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Yargıtay, Sedef’in katiline verilen cezayı yine fazla buldu

Yargıtay, Sedef’in katiline verilen cezayı yine fazla buldu

28.3.2022

Yargıtay, Sedef’in katiline verilen cezayı yine fazla buldu

MUĞLA'DA 9 yıl önce aynı otomobilde gördüğü ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu (26) ve Abdullah Tekin'i (18) pompalı tüfekle öldüren Lütfü Safa Berberoğlu'na (47) yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ardından, tahrik indirimi uygulanarak verilen 24 yıl hapis cezası da Yargıtay tarafından fazla bulunarak ikinci kez bozuldu. Anne Gülendar Kan, "Yargıtay ikinci kez bizi yıktı" dedi. Kızının ayrılık döneminde sürekli öldürülme korkusuyla yaşadıklarını anlatan Kan, "Adalet bekliyorum. Cezaevinden bugün çıksa yarın beni öldüreceğinden eminim çünkü sürekli haberler geliyor" diye konuştu. Yargıtay'ın bozma ilamı üzerine sanık, 29 Mart'ta yeniden mahkemeye çıkacak.

■ ADEM ÜLKER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA