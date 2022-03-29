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Haberler Muğla İngiltere'den Bodrum’a geldi hayata döndü

İngiltere'den Bodrum’a geldi hayata döndü

29.3.2022

İngiltere’den Bodrum’a geldi hayata döndü
İYİ huylu prostat büyümesi ameliyatı için uzun yıllardır yaşadığı İngiltere'den Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Selim Melek, ameliyatla yeniden hayata döndü. İngiltere'de 3 yılı aşkın süredir prostat tedavisi gördüğünü, ama istenilen sonucu alamadığını belirten Melek, Bodrum'da kendisine önerilen HoLEP ameliyatlarında Türk doktorların geliştirdiği "Omega İşareti" tekniği ile operasyon olmaya karar verdi. Melek, ameliyatın ertesi günü taburcu olarak bir hafta içerisinde eski günlerine döndü. ■ ADEM ÜLKER
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