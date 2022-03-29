Jandarmanın ‘Ormancı’ operasyonunda gözaltı sayısı 25’e yükseldi

Jandarma tarafından 'Rüşvet', 'irtikap', 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma' iddiaları ile yapılan operasyonda, Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nun aralarında bulunduğu, 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Şahısların orman işletme müdürlüklerindeki odalarının yanı sıra, ev ve araçlarında arama yapılırken, sabah saat 06.00'dan beri devam eden operasyonda bir yanda aramalar devam ederken diğer yanda da ifade alma işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

İfadelere göre operasyonun daha da genişleyebileceği belirtiliyor.