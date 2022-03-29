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Haberler Muğla Kesinleşmiş cezası bulunan 2 FETÖ’cü yakayı ele verdi

Kesinleşmiş cezası bulunan 2 FETÖ’cü yakayı ele verdi

29.3.2022

Kesinleşmiş cezası bulunan 2 FETÖ’cü yakayı ele verdi
MUĞLA Fethiye'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan A.K. (52) ile M.İ.'nin (46) ilçede oldukları bilgisi üzerine harekete geçti. Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları tespit edilen hükümlüler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.K. ve M.İ., işlemlerin ardından tutuklandı. ■ MURAT YALÇIN
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