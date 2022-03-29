  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Trafikte kadını darp eden şahıs tutuklandı

Trafikte kadını darp eden şahıs tutuklandı

CHP Muğla İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Engin Y., Bodrum'da trafikte tartıştığı Sezin Tekinkaya'yı takip ederek boğazını sıkıp, darp etti. Evli ve 2 çocuk annesi kadın yaşadıklarını "Yaralandım. Hala boynumda bir el hissediyorum. Olayın travmasını atlatamadım. Kadınlar Günü'nde gül dağıtıyor sonra da kadına şiddet uyguluyorlar." sözleriyle anlattı. Trafikte çıkan tartışmada kadın sürücüyü darp eden Mehmet Engin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

29.03.2022, 20:23

Trafikte kadını darp eden şahıs tutuklandı

Yalıkavak Mahallesi Oğuz Caddesi'nde 24 Mart'ta otomobiliyle seyreden Sezin Tekinkaya (43), kavşakta araç yoğunluğu nedeniyle durdu.

Otomobili ile kavşağa gelen Mehmet Engin Y. adlı sürücü, evli ve 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya'ya aracının kornasına defalarca basarak tepki gösterdi. O esnada Tekinkaya'nın aracında bulunan 18 yaşındaki oğlu, eliyle öndeki araç trafiğini gösterip "Neden kornaya basıyorsun?" diye tepki gösterdi. Kavşaktaki yoğunluk azalınca Sezin Tekinkaya caddede ilerlemeye devam etti.

Mehmet Engin Y., Tekinkaya'nın aracının solladıktan sonra önünü kesti. Aracından inip Tekinkaya'nın oğlu ile tartışan Mehmet Engin Y., çıkan arbede esnasında 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya'yı boğazını sıkıp yere fırlattı.

Sezin Tekinkaya yaralanırken, Mehmet Engin Y. eşinin de bulunduğu otomobile binip bölgeden uzaklaştı.
Şahsın otomobilin önünü kestiği anlar ve çıkan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giden kadının boğazından yaralandığı, kuyruk kemiğinde kalıcı hasar olduğu belirlendi.

Darp raporu alan Sezin Tekinkaya, şahıstan şikayetçi oldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından Mehmet Engin Y. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Engin Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs kasten yaralama suçundan tutuklandığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA