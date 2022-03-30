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Haberler Muğla Trafikte kadını darp eden CHP'li tutuklandı

Trafikte kadını darp eden CHP'li tutuklandı

30.3.2022

Trafikte kadını darp eden CHP’li tutuklandı

BODRUM'DA trafikte tartıştığı Sezin Tekinkaya'yı darp eden CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan tutuklandı. Olay, Cuma günü Yalıkavak'ta meydana geldi. Evli ve iki çocuk annesi Sezin Tekinkaya (43) ile M. Engin Yıldızhan arasında trafikte tartışma çıktı.

Yıldızhan, takip ettiği Tekinkaya'nın otomobilinin önünü kestikten sonra, boğazını sıkıp darp etti. Aldığı darbelerle yaralanan ve uyluk kemiği kırılan Tekinkaya, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yıldızhan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ ADEM ÜLKER

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