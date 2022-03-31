Bir ağaç katliamı da Fethiye’de! CHP’li belediye uzmanları dinlemedi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İnönü Bulvarı'ndaki 'Günlük ağacı' olarak da bilinen bölgenin simgesi Sığla ağaçları, iş makinalarıyla söküldü. Endemik bir tür olan ve yağı birçok sektörde ham madde olarak kullanılan sığla ağaçlarının, Babataş Mahallesine dikileceği öne sürüldü. CHP'li Fethiye Belediyesinin ağaç kıyımına, birçok kesimden tepki geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin ile Fethiye Belediyesi eski çalışanı Işık Taban, sığla ağaçlarının sökülmesine karşı çıktı.

MSKÜ Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "Bu ağaçlar sıradan ağaçlar değil Sığla ağacı bunlar! Bu bölgeye endemik, altın değerinde! Neden özenli olmazsınız? Önemli bir biyolojik çeşitlilik değeri olan bu ağaçlar yazın kavurucu sıcakta kenti serinletiyordu. Aldığım duyumlara göre; kaldırılan taşlar yerine asfalt dökülecekmiş. Asfalt yazın ortamı daha da yakar kışın ise yağmur sularının toprağa inmesini engeller. Oysa taş döşeli kent yolları Ege kasabalarının simgesidir, daha ekolojiktir. Bu yanlıştan dönülmeli" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR YERDE YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Fethiye Belediyesinin eski hesap işleri müdürlerinden Işık Taban da ağaç katliamına tepki göstererek, "Günlük ağaçları, kökünden sökülerek götürülmüş. 40 yaşının üstündeki bu günlük ağaçlarının başka bir yerde yeniden yaşaması mümkün değildir. Hiç bir kaldırım, hiç bir asfalt kaplama yol bu ağaçların bir tanesi kadar değerli değildir" diye konuştu.

Konuyla ilgili bilgi veren Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran ise, görme engelliler için izli yol yapılacağı için kaldırımdaki ağaçların söküldüğünü öne sürerek, "15 kadar saçak köklü ağaçlar sökülüp yerine kazık köklü kaldırımlara zarar veremeyecek ağaçlar dikeceğiz. Buradan söktüğümüz bu ağaçları da Babataş Mahallesine dikmeye başladık" dedi.

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