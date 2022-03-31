Haberler Muğla Muğla'da çam fıstığı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Muğla'da çam fıstığı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evden 650 kilogram çam fıstığı çalındı. 150 bin lira değerindeki fıstıklar takip edilen bir araçta bulundu. Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri öne sürülen P.P, C.P. ve O.K'yi gözaltına aldı.