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Haberler Muğla Yunanistan can sallarına bindirip geri gönderiyor!

Yunanistan can sallarına bindirip geri gönderiyor!

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 3 can salı ve bir lastik bot içinde toplam 71 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dalaman ve Datça ilçeleri açıklarında yakalanan 60 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.

İHA

31.03.2022, 18:11

Yunanistan can sallarına bindirip geri gönderiyor!

Öğle saatlerinde Marmaris ilçesi açıklarında 1 lastik bot ve 1 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine Marmaris açıklarında akşam saatlerinde 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Yunanistan unsurlarınca can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

60 GÖÇMEN DE DALAMAN VE DATÇA'DA KURTARILDI

Öteyandan Dalaman ve Datça ilçeleri açıklarında yakalanan 60 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dalaman ve Datça ilçesi açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler hareket halindeki lastik botları durdurarak Dalaman açıklarında 18, Datça açıklarında 42 olmak üzere 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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