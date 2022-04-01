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Haberler Muğla Muğla'da korkunç son! Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi

Muğla'da korkunç son! Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen korkunç olayda üzerine tonlarca mermer tableti düşen 44 yaşındaki Mehmet Küçükbaş hayatını kaybetti. Kan donduran o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

01.04.2022, 14:16

Muğla’da korkunç son! Tonlarca mermerin altında kalarak can verdi

Edinilen bilgiye göre, olay, Akçaalan Mahallesi'nde bir mermer satış ofisi önünde meydana geldi. Mermerleri taşımak için vinç ile gelen 44 yaşındaki Mehmet Küçükbaş, bir süre kapı önünde arkadaşlarıyla sohbet etti. O esnada tonlarca mermer tableti, Küçükbaş'ın üzerine devrildi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde arkadaşlarının ve vinç yardımıyla mermerlerin altından çıkarılan Küçükbaş, ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Küçükbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Küçükbaş'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Mermer tabletlerin Mehmet Küçükbaş'ın üzerine düşmesi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Küçükbaş, bir anda mermer tabletler altında kalıyor.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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