Bodrum’da korkunç son

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen korkunç olayda üzerine tonlarca ağırlıkta mermer bloklar düşen 44 yaşındaki Mehmet Küçükbaş hayatını kaybetti. Olay, Akçaalan Mahallesi'nde bir mermer satış ofisi önünde meydana geldi.

Mermerleri taşımak için vinçle gelen Mehmet Küçükbaş, bir süre kapı önünde arkadaşlarıyla sohbet etti. O esnada tonlarca ağırlıktaki mermer bloklar Küçükbaş'ın üzerine devrildi.

Bunun üzerine hızlı bir şekilde arkadaşlarının ve vinç yardımıyla mermerlerin altından çıkarılan Küçükbaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Küçükbaş'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FERDİ YAVUZ