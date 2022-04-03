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Datça'da heyecanlandıran keşif! Emeviler zamanından kalma...

Tatil cenneti Datça'da heyecan yaratan bir keşif yaşandı. Kazıların halen devam ettiği Knidos Antik Kenti'nde Emeviler dönemine ait kitabeler ortaya çıktı. Kazılarda bulunan mermer ve kireç taşından dört kitabede, Emevilerin İstanbul'a yapacakları sefere katılacak olan boylar ile komutan ve yöneticilerin isimlerinin yazılı olduğu tespit edildi.