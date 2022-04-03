Muğla’da kahreden son! Telefonla ulaşılamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatağa bağımlı eşi Eşref Topaloğlu ile birlikte yaşamını sürdüren evli ve 2 çocuk annesi 74 yaşındaki Ayten Topaloğlu'na telefonla ulaşamayan site görevlisi, çiftin yaşadığı eve gitti. Merdivenin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören site görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Topaloğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.





Kalp krizi sonucu merdivenden düştüğü sanılan Topaloğlu'nun cansız bedeni polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Topaloğlu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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