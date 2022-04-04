  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla 15 mili yüzerek geçmeye çalışan göçmenler deniz ortasında yakalandı

15 mili yüzerek geçmeye çalışan göçmenler deniz ortasında yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy adasına yüzerek kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz ortasında yakalandı.

İHA

04.04.2022, 23:10

15 mili yüzerek geçmeye çalışan göçmenler deniz ortasında yakalandı

Yasadışı yollarla Bodrum'dan, Yunanistan'ın İstanköy adasına yüzerek gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Yaklaşık 15 mil (24 km) yüzerek geçmeye çalışan göçmelerin dalgıç kıyafetleri giymesi ise dikkatlerden kaçmadı. Deniz ortasından Uluslararası suya 1 mil kala yakalanan göçmenler Bodrum Sahil Güvenlik komutanlığına getirildi. Göçmelere yapılan işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderildi.
Aynı gün içerisinde lastik bot ile Kos adasına kaçmaya çalışan 22 düzensiz göçmen daha yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç idaresine teslim edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA