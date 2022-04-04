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Haberler Muğla Göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon

Göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon

4.4.2022

Göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon

POLİS ekipleri, Muğla'da iki tekneyle yasa dışı yollarla İtalya'ya gitme hazırlığı yapan 124 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, düzensiz göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muğla, İstanbul ve Giresun'da 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen M.A.Ş, F.A, S.H. ve M.E'yi gözaltına alındı. Marmaris Adliyesine sevk edilen zanlılardan M.A.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ FERDİ YAVUZ

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