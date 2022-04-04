Knidos’ta Emeviler’e ait dört kitabe bulundu

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Knidos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, Emeviler Dönemi'ne ait mermer ve kireç taşından dört kitabe bulundu. Dört kitabenin, 15 santimetre ile 1 metre arasında değişen boylarda olduğunu ifade eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, "Ramazan'ın ilk gününde Knidos bize güzel bir armağan sundu. İslamiyet'in erken dönemine ait bu kitabeler, Emevilerin İstanbul'a düzenlediği üç seferden ikisine katılan boyları, komutanlar ve yöneticilerle ilgili bilgileri içeriyor" dedi.

■ FERDİ YAVUZ