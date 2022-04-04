  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Knidos’ta Emeviler’e ait dört kitabe bulundu

Knidos’ta Emeviler’e ait dört kitabe bulundu

4.4.2022

Knidos’ta Emeviler’e ait dört kitabe bulundu

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Knidos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, Emeviler Dönemi'ne ait mermer ve kireç taşından dört kitabe bulundu. Dört kitabenin, 15 santimetre ile 1 metre arasında değişen boylarda olduğunu ifade eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, "Ramazan'ın ilk gününde Knidos bize güzel bir armağan sundu. İslamiyet'in erken dönemine ait bu kitabeler, Emevilerin İstanbul'a düzenlediği üç seferden ikisine katılan boyları, komutanlar ve yöneticilerle ilgili bilgileri içeriyor" dedi.

■ FERDİ YAVUZ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA