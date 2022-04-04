Merdivenlerden düştü cesedini yakınları buldu

BODRUM'DA yaşayan basketbol eski Milli Takım antrenörü Eşref Topaloğlu'nun eşi Ayten Topaloğlu yaşadığı villanın merdivenlerinden düşerek yaşamını yitirdi. Torba Mahallesi'ndeki villada yaşayan 74 yaşındaki Ayten Topaloğlu, önceki gün sabah saatlerinde yakınları tarafından yerde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Topaloğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayten Topaloğlu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

■ FERDİ YAVUZ