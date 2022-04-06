Bodrum’da yapılan PKK propagandasına 6 gözaltı

BODRUM'DA, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, Bodrum'da nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişilerin tespiti için çalışma yürüttü. Şüphelilere yönelik dün sabah önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi.

BARIS PINARI'NDA 3 PKK/YPG'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

BARIŞ Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "TSK, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk komandolarınca etkisiz hale getirildi" denildi.