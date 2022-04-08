‘Sözde halkçı başkan fahiş su bedeli alıyor’

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki Bodrum Güçbirliği Derneği tarafından, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin su faturasına yasal olmayan bedeller yansıttığı iddia edilerek suç duyurusunda bulunuldu. Dernek Başkanı Serdar Kayhan "Mahallelerde içme suyu tüketim bedeli ile atık su bedeli, neredeyse ilçe merkeziyle aynı. Oysa yasa, ilçe merkezi bedelinin yarısı kadar alınabileceğini açıkça belirtmiş. Vatandaşlarımız hem yüksek zamlı su bedeli hem yasaya aykırı atık su bedeli ödüyor" diye konuştu.

'KİMSE KUSURA BAKMASIN'

KAYHAN, "Vatandaşlarımızın cebinden haksız, kanunsuz olarak çıkan her bir kuruşun hesabını kim olursa olsun vermek zorunda. Halkçı olduğunu söyleyen belediye, zaten fahiş su bedelleri alıyor, bir de kanunsuz tahsilat yapıyor. Kimse kusura bakmasın. Bu ülkede kanun var" dedi.

■ FERDİ YAVUZ