Uyuşturucu dolu araç polısten kaçamadı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi alan polis ekipleri, O.A'nın kullandığı otomobili ilçe girişinde durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda otomobilde tahmini piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5889,96 gram esrar maddesi, 618,95 gram metamfetamin maddesi ve 0,56 gram kokain maddesi ele geçirildi. O.A. ve otomobilde bulunan P.H. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve P.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.FERDİ YAVUZ