Dalaman’da orman vurgunu

Muğla'da, 29 Mart'ta 25 kişinin gözaltına alındığı ve 3 kişinin tutuklandığı Ormancı Operasyonu'nun arkasından vurgun çıktı. Şüphelilerin, 10 Temmuz 2019'da Dalaman ilçesinde çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında zarar gören bin 380 hektar alanı kayıtlara 350 hektar olarak geçirdiği belirlendi. Kayıtlara geçirilmeyen bin 30 hektarlık alanda kesimi yapılan 4 bin çam ağacının ise satılıp, parasının paylaşıldığı ileri sürüldü. Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.

JANDARMAYA BİLGİ GELDİ

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalaman ilçesinde, sahte nakliye raporu düzenlendiği, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesildiği, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilerek devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı istihbaratına ulaştı.

4 AY TAKİP EDİLDİLER

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart'ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa Kaya dahil 25 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el koyuldu. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden muhtar Vedat Karahan, Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu ve Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Dalaman Orman İşletme Müdürü Mutlu'nun serbest bırakılmasına itiraz etti.

ADEM ÜLKER