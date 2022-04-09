Kıskançlık cinayetinde iki kez ağır müebbet istendi

Muğla Fethiye'ye bağlı Yeni Mahalle'de, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Mustafa Cömert'i bıçaklayarak öldüren, yanındaki kadını ise ağır yaralayan Selim Akyüz hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 29 Mart 2021 tarihinde yaşanan olayda Mustafa Cömert 4 yıldır birlikte yaşadığı Azeri sevgilisi Nazifa Mustafayeva ile ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Selim Akyüz'le sokakta karşılaştı. Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akyüz cebinden çıkardığı bıçakla önce Cömert'i, sonra da kendisine engel olmak isteyen yanındaki Nazifa'yı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ikiliden Mustafa Cömert yaşamını yitirirken, sevgilisi Nazifa da uzun süre tedavi gördü.

■ ERDOĞAN CANKUŞ