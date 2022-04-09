Köylü yolu kapattı

Muğla'nın Datça ilçesinde 6 yıl önce bölünmüş yol çalışmaları sırasında, mahalleye giden yolun ileride açılacağı sözü verilmesine rağmen açılmaması mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Mahalle sakinleri CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın verdiği sözü tutmadığını iddia ederek, 5 mahalleye ulaşım sağlayan Knidos yolunu kapatıp başkanı protesto etti. DATÇA'DAKİ bölünmüş yol çalışmalarında Kazım Yılmaz Bulvarı'ndan Hızırşah Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapatıldı. Mahalleye giden yol bir kilometre ileriden açıldı. 6 yıl önce Belediye Başkanı Uçar'ın kapatılan yolu en kısa sürede açacağı sözünü kendilerine verdiğini ama belediyeye yaptıkları başvurulardan bir türlü sonuç alamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade eden mahalleliler belediyeyi protesto etti.

UÇAR: BÜYÜKŞEHİR'İN ALANI

Mesudiye'yi Palamutbükü'ne bağlayan anayol üzerinde toplanan bir grup mahalleli ellerinde Türk bayrağı ile yolu kapattı. Başkan Gürsel Uçar'ın

kendilerine verilen sözü yerine getirmediğini ifade eden mahalle sakinleri Başkan Uçar'la görüşmek için daha sonra belediye önünde toplandı. Belediye önünde toplanan mahalle sakinlerini karşılayan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar konunun kendilerini ilgilendirmediğini, büyükşehir belediyesi ile ilgili olduğunu iddia etti.

BAŞKAN UÇAR'DAN KADIN GAZETECİYE SAYGISIZLIK

DATÇA Belediye Başkanı Gürsel Uçar, belediyenin Nisan ayı meclis toplantısında haber yapan kadın gazeteciyi azarladı. Uçar toplantı sırasında kayıt almak isteyen gazeteci Sabiha Arslan'a toplantıda canlı çekim yapamayacağını söyleyerek, "Biz burada canlı yayın yapıyoruz zaten. Sizin yapmanıza gerek yok" dedi. Arslan'ın her toplantıda kayıt aldığını söylemesi üzerine sinirlenen Uçar, "Oturduğun yerden yap, çek yerine geç" dedi. Başkan Uçar'ın bu tavrına toplumun her kesiminden tepki geldi.

'DEVLET BÜYÜKLERİNDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

HIZIRŞAH Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, "Hızırşahımız Knidos bölgesinden sonra en çok ziyaretçi alan bir köydü. Ama bu son 6 yıldır bu ziyaretler eksildi. Maddi manevi zararımız var. Hızırşahımızın yolunun açılmasını istiyoruz. Bu konuda da gerekli yetkililerden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimizden büyükşehir yetkililerimizden destek bekliyoruz" dedi.

FERDİ YAVUZ