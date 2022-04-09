Polis ekipleri Yağmur’un hayalini gerçekleştirdi

Muğla Marmaris'te, yanan ormanlık bölgelerin temizlenmesi işinde çalışan ailesiyle barakada kalan ve polis olmak isteyen 9 yaşındaki Yağmur'u ziyaret eden polis ekipleri, yanlarında getirdikleri polis kıyafeti ve hediyeleri kendisine verdi. Küçük Yağmur polis kıyafeti giyerek, yunus timleriyle birlikte motosiklete bindi.

POLİS KIYAFETİNİ GİYDİ

Yağmur'un hayalini duyan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde polis kıyafeti ve hediyelerle küçük kızın kaldığı barakayı ziyaret etti. Polisler Yağmur'a, 4 yaşındaki Yaprak'a ve 14 yaşındaki abisine de hediyeler verdi. Polis kıyafetini ve hediyeleri alan Yağmur çok heyecanlandığını belirterek, "Çok mutlu oldum, öğretmenlerim polis olmak istiyorsan çok çalışmalısın diyorlar, ben de polis olabilmek için ders çalışıyorum" diyerek ekiplere teşekkür etti. Yağmur'un annesi 4 çocuk sahibi kesim işçisi Erhan Güngör'ün eşi Aysel Güngör, kızlarına yapılan sürpriz için "Çocuklarımıza hediye getirdiler, kızımı çok mutlu ettiler, Allah razı olsun polislerimizden, hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

FERDİ YAVUZ