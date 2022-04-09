Tatil cennetlerinde kaçak yapılaşmaya af yok

Muğla Fethiye ve Dalaman'daki dünyaca ünlü koylarda, imara aykırı bölümleri tespit edilen 300 konutun yıkımına Sıralıbük Koyu'ndan başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta Muğla'da incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışmasıyla imar planına aykırı bulunan birçok proje durduruldu. Ardından bu yapıların yıkımına başlandı. Açıklamada Dalaman ve Fethiye'de Martı, Kurşunlu, Sıralıbük, Akbük, Batık Hamam, Benlik, Boynuzbükü, Yavunsu, Ayten, Yassıcılar, Taşyaka, Şeytan Adası ile Tersane Adaları'ndaki 300 kaçak yapının yıkılacağı bildirilmişti. İlk olarak Dalaman Sıralıbük Koyu'nda kaçak olduğu belirlenen taş duvarlar, seyir terası, tuvalet, fırın ve ahşap ev yıkıldı.

■ FERDİ YAVUZ