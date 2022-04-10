  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Mılyonluk tekne kaynak yaparken yandı

Mılyonluk tekne kaynak yaparken yandı

10.4.2022

Mılyonluk tekne kaynak yaparken yandı
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde 18 metre uzunluğundaki teknede kaynak yapılırken yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, bakım için Bodrum Güvercinlik'te karaya çekilen bir işadamına ait 1 milyon lira değerindeki teknede kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Teknenin arka kısmında kıvılcım sıçramasıyla başlayan yangın, içerideki polyester ve kumaş döşemeleri tutuşturdu ve kısa sürede büyüdü. Yangına önce işçiler yangın söndürme tüpleriyle, ardından da olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabilen yangın, teknede büyük hasar meydana getirdi. Jandarma olayla ilgili 3 kişinin ifadesini aldı. ■ ADEM ÜLKER
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA