Mılyonluk tekne kaynak yaparken yandı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde 18 metre uzunluğundaki teknede kaynak yapılırken yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, bakım için Bodrum Güvercinlik'te karaya çekilen bir işadamına ait 1 milyon lira değerindeki teknede kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Teknenin arka kısmında kıvılcım sıçramasıyla başlayan yangın, içerideki polyester ve kumaş döşemeleri tutuşturdu ve kısa sürede büyüdü. Yangına önce işçiler yangın söndürme tüpleriyle, ardından da olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabilen yangın, teknede büyük hasar meydana getirdi. Jandarma olayla ilgili 3 kişinin ifadesini aldı. ■ ADEM ÜLKER

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