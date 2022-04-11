Akdeniz fokunun doğumu ilk kez kayıt altında

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün tür koruma çalışmaları kapsamında, Muğla'da soyu kritik derecede tehdit altında olan Akdeniz fokunun doğumu, su altı kamerası ile ilk kez kayıt altına alındı. Dünyada sadece 700 adet olarak bilinen Akdeniz fokunun yavrulamasının kayıt altına alınması, koruma çalışmalarının sonuç verdiğini gösterdi. Öte yandan Akdeniz foklarının yaşam alanı olan mağaralara dalış turları düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Ali Cemal Gücü, "Bu alanları göz bebeğimiz gibi korumamız gerekiyor" dedi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cemal Gücü, "Mağaralar kaybolursa fokların yaşama şansı kalmayacak" diye konuştu

■ FERDİ YAVUZ