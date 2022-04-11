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Haberler Muğla Çevre düşmanını kargo zarfındaki isim ele verdi

Çevre düşmanını kargo zarfındaki isim ele verdi

Cennet Koyu’na atık bırakarak kirlenmesine sebep olan kişiyi, atık malzemelerin arasındaki kargo paketleri yakalattı. Civardaki lüks bir villadan getirildiği tespit edilen atıklar için, villa sahibine 30 bin TL ceza kesildi.

11.4.2022

Çevre düşmanını kargo zarfındaki isim ele verdi

BODRUM'DA Cennet Koyu'ndaki ormanlık alana atıklarını bıraktığı kargo poşetlerinden tespit edilen kişiye, 30 bin lira ceza uygulandı. Göltürkbükü Mahallesi'nde kontrol yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Ekibi, Cennet Koyu'ndaki ormanlık alana çok miktarda inşaat ve ambalaj atığının bırakıldığını fark etti. Görevliler; aralarında tiner, boya ile akü gibi kolay yanıcı ve patlayıcı maddelerin de bulunduğu atıkların kimler tarafından atıldığını tespit etmek için inceleme başlattı. Atıkların arasındaki kargo poşetlerinin üzerindeki isim ve adresten yola çıkan ekip, çöplerin lüks bir villadan atıldığını belirledi. Villa sahibine, çevreyi kirlettiği için 30 bin lira cezai işlem uygulandı.

■ ADEM ÜLKER

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