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Haberler Muğla Muğla'daki Sinuri antik kentinde 87 yıl aranın ardından kazı çalışması başladı

Muğla'daki Sinuri antik kentinde 87 yıl aranın ardından kazı çalışması başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Sinuri antik kentinde 87 yıl aradan sonra Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın desteğiyle kazı çalışması başlatıldı.

AA

12.04.2022, 16:02

Muğla’daki Sinuri antik kentinde 87 yıl aranın ardından kazı çalışması başladı

Antik kentte, Doç. Dr. Hülya Bulut başkanlığı'nda, Kalınağıl ve Çamlıbelen mahallelerinden 2'si kadın 13 işçi ve 4 uzmandan oluşan ekip, kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Milas'ın yaklaşık 14 kilometre güneydoğusunda bulunan Sinuri antik kentinde yapılacak kazılarla antik yerleşim alanının tamamının gün yüzüne çıkarılması ve arkeolojik çalışmaların ardından antik yerleşimin turizme kazandırılması planlanıyor.

Kazı ekibinin aynı yöreden olması nedeniyle kazı çalışmalarının çok hızlı ilerlediğini belirten Sinuri Kazı Başkanı Doç. Dr. Hülya Bulut, birkaç hafta içinde yüzey temizliği işlemlerinin tamamlanacağını, yıl sonuna kadar çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydetmeyi planladıklarını ifade etti.

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