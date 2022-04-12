Pınar Gültekin davası yine ertelendi

Muğla'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in davasında flaş bir gelişme yaşandı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11'inci duruşması bugün görülen davada sanık Cemal Metin Avcı'nın mahkeme heyetine yeni deliller sunacağını belirtmesi ve erteleme talep etmesi üzerine duruşma 16 Mayıs'a ertelendi. Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, duruşmada yer alırken mahkeme öncesi yapılan yürüyüş sırasında fenalaşan annesi Şefika Gültekin ise sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Duruşma öncesi Muğla Adliyesi'nin önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve bazı kadın derneklerinin üyeleri, Pınar Gültekin'in fotoğrafları ile kadın cinayetlerini protesto etti. ■ FERDİ YAVUZ

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