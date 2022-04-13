Bodrum’dan Müslüman olarak ayrıldı

İNGİLTERE vatandaşı Michael Jenkins, tatile geldiği Bodrum'da düzenlenen İhtida merasimi ile Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Eşi Müslüman olan Michael Jenkins, eşinin vesilesiyle İslam'ın güzelliklerini öğrendiğini ve Müslüman olma kararı aldığını söyledi. Bir süredir İslamiyet'i araştırdıktan sonra Bitez sahilinde bulunan camiye giden Jenkins, Bitez Yalı Cami İmamı Mehmet Atmaca'ya Müslüman olmak istediğini söyledi. Cami imamı Atmaca ile birlikte Bodrum İlçe Müftülüğüne başvuran Jenkins için daha sonra Tepecik Camisi'nde ihtida merasimi düzenlendi. Jenkins'e Müftü İbrahim Kapancı, "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti. ■ FERDİ YAVUZ

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