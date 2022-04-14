İçi para dolu çantayı bulup sahibine iletti! Çantasını bulan işçiye 400 dolar verdi

Olay, dün Marmaris İlçesi'ne 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi'nde bulunan Koca Mehmet Parkı'nda meydana geldi. Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde engelli kadrosunda 11 yıldır işçi olarak çalışan Ali Eren(36), akşamüstü saat 17.00 sıralarında çiçeklerin bakımı için parka gitti. Burada çiçekleri düzenleyip çevre düzenlemesi yaptığı sırada bir bankın üzerinde siyah el çantası buldu.

Çantayı açtığında içinde yüklü miktarda para olduğunu gören Eren, amirlerine bildirdi. Çağrılan polis ekipleri çanta içinde 12 bin 400 dolar (179 bin 800 lira), 2 bin 400 lira, 3 kredi kartı ve kredi kartıyla yapılmış alışveriş fişi olduğunu tespit ederek sahibine ulaştı. İsminin açıklanmasını istemeyen çantanın sahibi başta Ali Eren ve kendisine ulaşan polislere teşekkür ederek, Ali Eren'e verilmek üzere 400 dolar hediye ettiği öğrenildi.