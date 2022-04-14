Konak trafiğine can verecek proje hazır

İZMİR Konak Belediyesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasında yer alan 1148 Sokak'taki yol çalışmalarını bitirerek kullanıma hazır hale getirdi. 1140 Sokak ile Gaziler Caddesi'ni birbirine bağlayarak bölgenin yıllardır süregelen trafik sorununu ortadan kaldıracak yeni yol, bypass yaparak trafiğe yeniden hayat verecek. Konak Belediyesi'nin yapımını tamamladığı yeni yol, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sinyalizasyon çalışmasının ardından trafiğe açılacak. Yol üzerinde otobüs ve minibüs hatları da yer alacak.

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