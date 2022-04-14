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Haberler Muğla Muğla’da PKK propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı

Muğla’da PKK propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı

14.4.2022

Muğla’da PKK propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı
MUĞLA'NIN Bodrum ve Milas ilçelerinde nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçelerdeki nevruz kutlamalarında bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması için polis ekiplerince belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen bazı dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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