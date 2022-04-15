  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde klima hırsızları durmak bilmiyor! İş yerine geldiğinde klimaların dış ünitelerini yerinde göremeyen işletmeci güvenlik kameralarını izlemeye başladı. 2 kişinin 1 motosikletle geldiğini ve klima ünitelerini çaldığını gören işletmeci Bahtiyar Türksever durumu polise bildirdi.

İHA

15.04.2022, 18:06

Klima hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde klima hırsıları güvenlik kameralarına yansıdı.



Gümbet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan klima servisine onarım ve bakım nedeniyle bırakılan 2 klimanın dış ünite cihazı ile bakır boruları çalındı. İş yerine geldiğinde klimaların dış ünitelerini yerinde göremeyen işletmeci güvenlik kameralarını izlemeye başladı.

2 kişinin 1 motosikletle geldiğini ve klima ünitelerini çaldığını gören işletmeci Bahtiyar Türksever durumu polise bildirdi. Polis ekipleri incelemelerinin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



İşletme yetkilisi Bahtiyar Türksever, iftar vakti hırsızlığın yapıldığını ifade ederek "İşletmemde 2 kez hırsızlık olayı yaşandı. Artık bu tür olayların son bulmasını istiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. Polise başvurduk, umarım en kısa sürede yakalanır. Müşterilerimin cihazlarıydı. Yaklaşık 4 bin liralık zararım var" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA