MUĞLA'NIN Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde belediyede engelli kadrosundan işçi olarak çalışan Ali Eren (36), bir insanlık örneğine imza attı.

400 DOLAR HEDİYE

Eren, parkta çiçek dikerken içinde 12 bin 400 dolar (181 bin 204 lira), 2 bin 400 lira ile 3 kredi kartı olan çanta buldu. Bir an bile tereddüt etmeyen işçi, içi para dolu çantayı polise teslim etti. Polis ekiplerinin araştırması sonucu çantanın sahibi bulunup içindeki paralar eksiksiz bir şekilde teslim edilirken, çanta sahibi iş adamı M.O, belediye işçisi Ali Eren'e 400 doları hediye olarak verdi. Yüzde 60 engelli olan belediye işçisi Ali Eren, "Benim boğazımdan şimdiye kadar haram para geçmedi, bundan sonra da geçmez. Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi. ■ FERDİ YAVUZ