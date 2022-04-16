İyilikle yakalandı

Muğla Marmaris'te belediye işçisi Ali Eren (36), bir bankın üzerinde para dolu çanta buldu ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 12 bin 400 dolar ve 2 bin 400 liranın bulunduğu çantanın Miran Othaman isimli kişiye ait olduğunu tespit etti. Karakola gelerek çantasını teslim alan Othaman, Ali Eren'e ulaştırılması için polislere 400 dolar ödül verdi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Çantayı aldığı sırada şüpheli davranışlar sergileyen Miran Othaman'ı takibe alan polis, şahsın Interpol tarafından aranan "Baron" lakaplı Rawa Majid (36) olduğunu tespit etti. Sahte kimlikle çantayı alan Majid, İçmeler'de kaldığı villasına düzenlenen operasyonla yakalandı. Villada yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek ile 21 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rawa Majid tutuklandı. Majid'in polisteki ifadesinde, "Çantamı teslim aldıktan sonra yakalanacağım aklımın ucuna gelmedi. Benden şüphe duyulmaması için kendimi armatör olarak tanıttım. Profesyonel olarak hazırlattığım sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi. İnanın bunu anlayamadım" dediği öğrenildi. Interpol'ün resmi sitesinde yayınlanan ilanda Majid için, "Majid Rawa, uyuşturucuya bağlı ciddi bir suçtan aranan bir İsveç vatandaşıdır. Rava 34 yaşında ve 1.80 cm boyunda" ifadeleri yer alıyordu.