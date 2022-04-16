Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 kisi yaralandı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Vahap B.K. (38) idaresindeki otomobil, Osman Kaya Bulvarı Üzümlü Kavşağı'nda, Özkan K. (22) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile Halil A.(47), Kurtuluş E. (32) Emirhan K. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. ■ MURAT YALÇIN

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